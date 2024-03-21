"Похищение" волонтера во Львове: в ТЦК заявили, что на него заведено дело

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Во Львовском ТЦК и СП прокомментировали ситуацию с якобы незаконным задержанием львовского волонтера Кирилла Тарана. В его отношении открыли уголовное дело.

Волонтеру грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба.

"Господин Таран не явился 20 марта за повесткой на прохождение военно-врачебной комиссии. Уважительных причин для своей неявки он не сообщил. Относительно военнообязанного гражданина Кирилла Тарана возбуждено дело по статье 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", — говорится в сообщении.

Также в ТЦК и СП добавили, что Тарану 17 марта в присутствии адвокатов была вручена повестка для прохождения военно-врачебной комиссии 20 марта 2024 года.

"Отмечаем: в определенный законом срок указанное лицо за повесткой не явилось", — заявили в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец резко отреагировал по поводу факта задержания волонтера Кирилла Тарана представителями ТЦК. Случай произошел в ночь на 16 марта во Львове.