"Знає Україну краще, ніж українці знають його": архімандрит пояснив, чому не варто відрікатись від Папи Римського

У нього відбувається внутрішнє борсання між різними світоглядами

Папа Римський Франциск розуміє, що відбувається в Україні, і залишається відкритим. Проте його бачення світу сформоване у контексті Глобального Півдня.

Тому йому не складно заперечувати самому собі і швидко змінювати думку, але попри це Папа залишається союзником України та її головним адвокатом на Глобальному Півдні. Про це сказав доктор філософії, професор Стокгольмської школи теології, архімандрит Кирило Говорун в інтерв'ю "Українській правді".

"Папа Римський має розуміння того, що відбувається в Україні. Я би сказав, що Папа знає Україну краще, ніж українці знають Папу. Але своє знання він формулює в тих рамках, до яких звик. Він був сформований у контексті того, що ми називаємо Глобальним Півднем. І це дуже важливо для розуміння мислення понтифіка", — йдеться у повідомленні.

Тобто глава католицької церкви немає системного мислення, а тому може змінювати думку оперативно.

"Для нього не є проблемою заперечити собі, коли він вчора казав щось одне, а сьогодні – інше. Нам здається: як так можна? Ти спочатку розберися, в що ти віриш і що говориш. Але це не є максимою для людини, скажімо так, латиноамериканської формації", — пояснив Кирило Говорун.

Для розуміння цієї формації архімандрит наводить приклад з власного досвіду відвідування Латинської Америки. Так за останні три місяці він там проїхав пʼять чи шість країн. Метою доктора філософії було подивитися, що там відбувається не на рівні заяв політиків, а на низовому рівні.

"Спілкувався з таксистами, з людьми на вулиці. Вони переважно адекватно оцінюють ситуацію в Україні, знають, хто є жертва і хто винуватець цієї війни, однозначно засуджують Путіна. Але є й прошарок людей більш освічених, які пройшли через університети. Я був, відверто кажучи, шокований деякими університетами. Наприклад, потрапив в університет Медельїна в Колумбії. Університет насправді гарний, але дуже лівий. Я побачив там на стінах цитати з Леніна, Мао Цзедуна. І це середовище формує оптику в студентів, незалежно від того, що вони вивчають – математику, фізику чи історію", — розповідає Кирило Говорун.

Професор пояснює, що такі люди дивляться на світ з точки зору гегемонії США як універсального зла.

"От в цій оптиці війна Росії проти України виглядає як війна Америки проти бідної, нещасної Росії. І, на жаль, дуже багато з тих, хто пройшов вишкіл у центрально- та південноамериканських університетах, думають саме так. Папа Франциск, людина з якісною єзуїтською освітою, тут не є виключенням. В нього, так би мовити, відбувається внутрішнє борсання між різними світоглядами і різною оптикою", — говорить архімандрит.

Тож з Папою Римським, як каже Кирило Говорун, хтось поспілкувався з Латинської Америки, розповів про те, що Росія насправді лише реагує на агресію НАТО, зачепив оті внутрішні струни, які сформувалися ще в молодого Хорхе Маріо Берґольйо, коли він жив в Аргентині, і він піддався цьому впливу.

Але опісля до Папи могли дійти кадри з Бучі та Ізюму, а також розповіді від українців, і його думка стала інакшою.

Перш за все, українцям варто розуміти, що Папа Римський — наш союзник. Тому з ним варто далі наполегливо працювати та не зрікатись його.

"Франциск – наш союзник. Нестабільний, примхливий, але союзник. Ба більше, він є нашим головним адвокатом на Глобальному Півдні. До нього там дуже прислухаються. І замість того, щоб його проклинати й анафеми на нього накладати, з ним треба продовжувати наполегливо працювати.

Треба йому пояснювати, інколи жорстко реагувати на його заяви. Він до цього дослухається, він готовий чути. Але говорити це треба так, щоб не руйнувати мости до нього", — зазначив Кирило Говорун.

За словами архімандрита, Україна веде війну на глобальному фронті ідей і тут швидка перемога менш очікувана.

"Ми воюємо на глобальному фронті ідей – в цьому сенсі наша війна є світовою. І на цьому фронті нам треба працювати, не сподіваючись на швидку перемогу", — додав професор.

Нагадаємо, "Телеграф" дізнався у посла Ватикану, апостольського нунція в Україні, архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса звідки з’явилися заяви про "білий прапор" та чому Ватикан систематично потрапляє в скандали по українському питанню.