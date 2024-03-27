Ограничение Telegram в Украине: что нельзя будет публиковать согласно новому законопроекту
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 663
Законопроект о запрете мессенджера уже зарегистрирован в парламенте
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о регулировании мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. В случае его принятия, некоторые виды контента будут запрещены.
О том, что именно будет запрещено публиковать в Telegram, говорится в Telegram-канале "Адвокат права". Во-первых, Telegram, как и другие подобные соцсети будут обязаны подавать Национальному совету по телевидению и радиовещанию сведения о структуре собственности, заявления о внесении изменений в Реестр и обновленные сведения о структуре собственности.
И если Telegram не предоставит сведения о своем представителе в Украине или об открытом представительстве в любом государстве — члене ЕС, то его структуру собственности признают непрозрачным.
Также определены некоторые требования к контенту. В частности, согласно статье 23-1 законопроекта, Telegram должен предусматривать в условиях пользования сервисом платформы запрет на распространение информации, которая нарушает требования статей 36, 42, 119 Закона о медиа, а также требования о законодательстве об авторском праве и возможности прекращение использования сервисом платформы совместного доступа к информации лицам, нарушающим указанные требования.
Таким образом под запретом в Telegram будет:
1. Информация, освещающая вооруженную агрессию против Украины как внутренний конфликт, гражданский конфликт или гражданскую войну, если следствием этого является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности.
2. Недостоверные материалы относительно вооруженной агрессии и действий государства-агрессора (государства-оккупанта), его должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом), в случае, если следствием этого является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственной смены, свержения конституционного строя или нарушения территориальной целостности.
3. Программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических программ), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
5. Музыкальные фонограммы, видеограммы, музыкальные клипы, распространение которых запрещено в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона Украины "О культуре".
Также запрещается распространять информацию, которая может нанести вред детям.
Среди требований — публикация собственных контактных данных, на которые пользователи могут отправлять жалобы касательно информации в паблике, противоречащую законодательству Украины.
Напомним, что о подготовке законопроекта об ограничениях функций Telegram ранее заявил нардеп Николай Княжицкий. Он обратил внимание на основные проблемы, связанные с мессенджером. В нем активно продвигает свои нарративы РФ.
Ранее "Телеграф" писал, что в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия о запрете в стране мессенджера Telegram. Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в спецслужбах поддерживают самый простой вариант — запрет, но конкретных претензий к самому мессенджеру СБУ не высказывала.
Глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель заявил, что в Украине нужно запретить популярную сеть Telegram на время военного положения. По его мнению, она помогает россиянам проводить информационные операции.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выступил против блокирования Telegram. Он также добавил, что это просто невозможно.