Ограничение Telegram в Украине: что нельзя будет публиковать согласно новому законопроекту

Законопроект о запрете мессенджера уже зарегистрирован в парламенте

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о регулировании мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. В случае его принятия, некоторые виды контента будут запрещены.

О том, что именно будет запрещено публиковать в Telegram, говорится в Telegram-канале "Адвокат права". Во-первых, Telegram, как и другие подобные соцсети будут обязаны подавать Национальному совету по телевидению и радиовещанию сведения о структуре собственности, заявления о внесении изменений в Реестр и обновленные сведения о структуре собственности.

И если Telegram не предоставит сведения о своем представителе в Украине или об открытом представительстве в любом государстве — члене ЕС, то его структуру собственности признают непрозрачным.

Также определены некоторые требования к контенту. В частности, согласно статье 23-1 законопроекта, Telegram должен предусматривать в условиях пользования сервисом платформы запрет на распространение информации, которая нарушает требования статей 36, 42, 119 Закона о медиа, а также требования о законодательстве об авторском праве и возможности прекращение использования сервисом платформы совместного доступа к информации лицам, нарушающим указанные требования.

Таким образом под запретом в Telegram будет:

1. Информация, освещающая вооруженную агрессию против Украины как внутренний конфликт, гражданский конфликт или гражданскую войну, если следствием этого является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя или нарушению территориальной целостности.

2. Недостоверные материалы относительно вооруженной агрессии и действий государства-агрессора (государства-оккупанта), его должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом), в случае, если следствием этого является разжигание вражды или ненависти или призывы к насильственной смены, свержения конституционного строя или нарушения территориальной целостности.

3. Программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических программ), одним из участников которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

5. Музыкальные фонограммы, видеограммы, музыкальные клипы, распространение которых запрещено в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона Украины "О культуре".

Также запрещается распространять информацию, которая может нанести вред детям.

Среди требований — публикация собственных контактных данных, на которые пользователи могут отправлять жалобы касательно информации в паблике, противоречащую законодательству Украины.

Напомним, что о подготовке законопроекта об ограничениях функций Telegram ранее заявил нардеп Николай Княжицкий. Он обратил внимание на основные проблемы, связанные с мессенджером. В нем активно продвигает свои нарративы РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинских спецслужбах и Верховной Раде уже давно идет дискуссия о запрете в стране мессенджера Telegram. Глава парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что в спецслужбах поддерживают самый простой вариант — запрет, но конкретных претензий к самому мессенджеру СБУ не высказывала.

Глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель заявил, что в Украине нужно запретить популярную сеть Telegram на время военного положения. По его мнению, она помогает россиянам проводить информационные операции.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выступил против блокирования Telegram. Он также добавил, что это просто невозможно.