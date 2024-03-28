Попа допомогла: в гучній історії з пікантним фото Пенсійний фонд навіть виграв

Пікантне фото від шахраїв лише допомогло ПФУ

Ранок четверга, 28 березня, здивував українців пікантними фото на Телеграм-каналі ПФУ. У відомстві заявили, що це стало результатом атаки шахраїв. Принаймні такою є позиція фонду щодо ситуації, що склалася на офіційному Telegram-каналі відомства.

Так, о 2-й годині 18 хвилин у месенджері ПФУ з’явилося фото жіночої нижньої білизни. Останнє було сприйняте користувачами Telegram-каналу з гумором і пост набрав понад 800 реакцій, які демонструють сміх.

Фото, що дало ПФУ 800 передплатників

Пізніше це фото було видалено, а потім з’явилося пояснення того, що в Пенсійному фонді України назвали спробою дискредитувати роботу ПФУ через канал у Telegram.

"Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих смислів. Фонд у встановленому порядку фінансує пенсійні та страхові виплати, житлові субсидії та пільги — наголосили у своєму повідомленні у Telegram-каналі ПФУ.

Цікаво, що від такої хуліганської витівки Telegram-каналі ПФУ навіть виграв, оскільки лише за кілька годин на нього підписалося понад 800 людей. Загалом на момент публікації на цей канал комунікації Фонду підписано понад 24 400 осіб, тоді як раніше це було 23 600 осіб.

Раніше українські хакери та фахівці ГУР успішно паралізували роботу російських держпідприємств.