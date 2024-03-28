Попа не наша? У Пенсійному фонді прокоментували появу пікантного фото

Знімок вже видалили, проте його встигли поширити по каналах та чатах

У Пенсійному фонді прокоментували нічну публікацію пікантного фото на офіційному Телеграм-каналі. У новій заяві йдеться про спробу дискредитації роботи державної установи.

Про це пише пресслужба Пенсійного фонду. Пікантне фото виклали шахраї, проте невідомо, як вони отримали доступ до облікового запису.

"Сьогодні була спроба дискредитувати роботу Пенсійного фонду України через канал в Telegram. Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід", — йдеться у повідомленні.

Пресслужба держустанови також закликала не шукати прихованих сенсів. Пенсійний фонд працює і продовжує фінансувати пенсії та пільги.

"Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів. Фонд в установленому порядку фінансує пенсійні та страхові виплати, житлові субсидії та пільги", — говориться в повідомленні.

У держустанові також нагадали, що варто перевіряти правдивість інформації на інших офіційних каналах Фонду:

сайт — www.pfu.gov.ua;

вебпортал електронних послуг — www.portal.pfu.gov.ua;

WhatsApp — https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M;

Facebook — www.facebook.com/pfu.gov.ua;

Twitter — @PFU_UA;

YouTube — www.youtube.com/@PensFund.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня у Телеграм-каналі Пенсійного фонду з’явилось інтимне фото. Воно швидко поширилось по пабліках. Українці з гумором поставились до інциденту.

Раніше "Телеграф" писав, що російські хакери атакували українські канали. Зранку 28 березня на екрани вивели новини РФ.