Нововведення для українців за кордоном і обмеження для ухилянтів: стало відомо, що має залишитись в законопроєкті про мобілізацію

В середині наступного тижня буде проведено фінальне засідання Комітету

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки розглянув усі поправки до законопроєкту про мобілізацію. Однак ще є питання, які потребують допрацювання.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів член Комітету Федір Веніславський. Зокрема, йдеться про нововведення для людей, які перебувають за кордоном, і право ухилянтів на керування автомобілем.

"Нагадаю, що у початковій версії йшлося про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках", — сказав Веніславський.

Він додав, що спочатку Комітет схилявся до того, аби залишити на розгляд Ради лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом. Однак під час розгляду самих поправок фактично "відпали" майже всі обмеження.

"Тому до цього питання ми маємо повернутись додатково, щоби певні обмеження все-таки зберегти і повністю не поламати концепцію законопроекту", — сказав Веніславський.

Він вважає, що, ймовірно, в Комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК.

"Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані Комітетом у законопроекті — людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг", — розповів член Комітету.

За його словами, серед питань, які залишилось допрацювати — право на відстрочку від мобілізації загалом, та — для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю.

Також залишилося питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.

Відтак протягом наступних кількох днів секретаріат Комітету проведе свою частину роботи над проектом. Далі приблизно в середині наступного тижня буде проведено фінальне засідання Комітету, на якому мають все узгодити і проголосувати за висновок.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада України може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, у разі, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.