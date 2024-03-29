Нововведение для украинцев за рубежом и ограничение для уклонистов: стало известно, что должно остаться в законопроекте о мобилизации

В середине следующей недели будет проведено финальное заседание Комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все поправки к законопроекту о мобилизации. Однако еще есть вопросы, которые нуждаются в доработке.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член Комитета Федор Вениславский. В частности, речь идет нововведениях для людей, находящихся за границей, и праве уклонистов на управление автомобилем.

"Напомню, что в начальной версии речь шла об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках", — сказал Вениславский.

Он добавил, что изначально Комитет склонялся к тому, чтобы оставить на рассмотрение Совета только пункт по ограничению права на управление транспортным средством. Однако при рассмотрении самих поправок фактически "отпали" почти все ограничения.

"Поэтому к этому вопросу мы должны вернуться дополнительно, чтобы некоторые ограничения все-таки сохранить и полностью не поломать концепцию законопроекта", — сказал Вениславский.

Он считает, что, вероятно, в Комитете в дальнейшем будут обсуждать сохранение ограничения на право управлять транспортом за неявку в ТЦК.

"Если говорить о других ограничениях, которые уже поддержаны Комитетом в законопроекте — человек, находящийся за границей, будет вынужден предоставить военно-учетный документ при оформлении нового загранпаспорта. Однако мы не стали привязывать к военно-учетному документу предоставление консульских услуг", — рассказал член Комитета.

По его словам, среди вопросов, которые осталось доработать, — право на отсрочку от мобилизации в целом, и — для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.

Также остался вопрос стимулирования к призыву на военную службу и ограничение неявки в ТЦК.

Следовательно, в течение следующих нескольких дней секретариат Комитета проведет свою часть работы над проектом. Далее, примерно в середине следующей недели будет проведено финальное заседание Комитета, на котором должны все согласовать и проголосовать за вывод.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада Украины может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение нескольких недель. Однако, если нардепы не будут настаивать на правках, его рассмотрят быстрее.