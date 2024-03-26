Мобілізація з 18 років – буде чи ні? У Раді ухвалили важливе рішення

Одна із правок була відхилена

Комітет Верховної Ради з національної безпеки відхилив виправлення щодо мобілізації громадян з 18-річного віку. Новий законопроєкт про мобілізацію не передбачає заклик із цього віку. Йдеться лише про військовий вишкіл.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. За його словами, відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 26 березня.

"Комітет з нацбезпеки щойно відхилив виправлення, яке могло призвести до примусової мобілізації з 18-річного віку", — написав депутат.

У ранковому ефірі Ранок.LIVE Гончаренко заявив, що в мобілізаційному законопроєкті не йдеться про заклик з 18 років. Документом передбачено базовий військовий вишкіл, яку можна пройти з 24 років. При цьому громадяни самі можуть обирати, пройти її у 18 років чи пізніше.

"24 роки — це останній вік, коли чоловік може пройти базовий військовий вишкіл. Там немає жодного зобов’язання робити це у 18 років. Власне, все нема про що говорити", — сказав Гончаренко.

Зазначимо, народний депутат Дмитро Разумков сказав, що законопроєкт про мобілізацію передбачає мобілізацію з 18 років. Проте його слова спростував нардеп від "Слуги народу", член Комітету з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський. Він сказав, що законопроєкт передбачає проходження військового вишколу та здобуття військової спеціальності під час навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Рада внесла зміни до нового законопроєкту про мобілізацію, згідно з якими поняття "обмежено придатний" було виключено.