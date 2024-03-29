З тисячами правок розібрались, але це ще не все: у Раді розповіли, коли розглянуть законопроєкт про мобілізацію

Документ готують уже третій місяць

Комітет Верховної Ради з питань з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд всіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Але документ все ще не готовий до розгляду у другому читанні.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він підкреслив, що законопроєкт ще чекає декілька етапів до голосування у другому читанні.

За словами нардепа, по-перше, будуть розглядатися додаткові комітетські правки, а це ще займе тривалий час. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю правок.

"Виглядає так, що вже зрозуміло, що через два тижні Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. І я, до речі, не думаю що буде сильно хтось затягувати правками", — підкреслив Железняк.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що ВР може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, у разі, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.