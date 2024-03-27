Мобілізація по-новому: кому зі студентів дадуть відстрочку

Законопроект про мобілізацію ще не ухвалено у другому читанні і проходить редакцію в парламенті

У новому законопроекті щодо мобілізації, який подано до Верховної Ради 25 грудня, скасовується відстрочка для отримувачів другої вищої освіти. При цьому документ передбачає право на відстрочення деяких категорій студентів.

Зокрема, її матимуть ті, хто здобуває професійно-технічну, професійну передвищу та вищу освіту. При цьому студенти повинні навчатись на денній чи дуальній формах навчання.

Водночас для отримання відстрочки необхідно, щоб рівень освіти, яку отримує студент, був вищим за раніше отриманий рівень освіти (крім аспірантів, які отримують рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту).

Як пояснював адвокат Богдан Переседа, наприклад, рівень "магістра" не вищий за рівень "фахівця", вони однакові відповідно до положень Закону України "Про вищу освіту". Таким чином, ті, хто вирішив здобути диплом "магістра", маючи при цьому "фахівця" за тією ж спеціальністю, може не розраховувати на відстрочку. Крім того, отримання диплома бакалавра за наявності диплома "бакалавра" + "фахівця" з іншої спеціальності також не може бути підставою для відстрочення. Адже для неї, потрібно "отримувати рівень освіти, який вищий за раніше здобуту за однією спеціальністю (професією)". Тобто здобуття другої вищої освіти від мобілізації не врятує.

Відстрочку від мобілізації отримають докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Раніше "Телеграф" розповів, із якими хворобами не можуть мобілізувати.