Законопроєкт про мобілізацію: Стефанчук назвав строки розгляду в парламенті

Це залежить від правок

Верховна Рада України може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі протягом кількох тижнів. Однак, у разі, якщо нардепи не наполягатимуть на правках, його розглянуть швидше.

Про це сказав голова ВР Руслан Стефанчук у коментарі "Українській правді".

"Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки", — сказав він.

За його словами, Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі тоді, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань національної, безпеки, оборони і розвідки.

Крім того, мають бути підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.

"Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення. Як тільки буде кінцева картина, одразу законопроєкт буде винесено в зал", — додав Стефанчук.

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