ЗСУ вже проґавили можливість наступати: озвучено два сценарії для України у світлі мобілізації

Влада або має оперативно виправити ситуацію, або Україні не уникнути втрат

Україна вже проґавила момент, щоб піти в наступ у 2024 році. Якби мобілізаційні зміни були схвалені, наприклад, у грудні, тоді ЗСУ змогли б використати "літнє вікно можливостей".

Про це сказав військовий та політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий. За його словами, є два варіанти розвитку подій — добрий і поганий.

Хороший варіант полягає в тому, щоб ті, від кого залежать рішення, почули проблеми.

"Ми вже пропустили можливість наступати у 2024 році, використовувати це літнє вікно. Вони (росіяни-ред.) ще трохи потягнуть, трохи пограють, а далі приїде нова хвиля мобіків. Вони провалять фронт і буде дуже складно", — сказав Євген Дикий.

За словами аналітика, все ж таки якщо зрушити питання мобілізації з мертвої точки саме зараз, то Україна встигла б набрати та підготувати людей до наступного наступу росіян.

"Тоді ми б їх зустріли не просто порожніми укріпленнями, а укріпленнями з підготовленими бійцями. І захлинувся б відразу той новий наступ і ті ж 300 тисяч так само лягли в нашу землю. І це ще абсолютно реалістичний сценарій", — зазначив Євген Дикий.

Але, дивлячись на те, що відбувається в цивільній владі, аналітик побоюється, що сценарій буде іншим. За словами Дикого, "Україна дограється", новий наступ росіян станеться, фронт обвалиться і буде взято якесь з великих українських міст.

"І лише коли орки прорвуть фронт і візьмуть якесь наше велике місто, тоді знову буде як у 2022 році. Коли ми аж до 23 лютого нічого не робили для підготовки до війни, а збиралися смажити шашлики. А 24 лютого героїзмом людей затикали дірку, якої не мало бути", — сказав Євген Дикий.

Саме у разі найгіршого сценарію, вважає Дикий, українська влада прокинеться і за одну ніч проголосує стільки законів, скільки не може обговорити протягом пів року. І знову з’являться черги до військкоматів, але ціна знову буде надто високою.

"Таке відчуття, що ми інакше не вчимося", — підсумував військовий аналітик.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія готується до наступу. Володимир Зеленський назвав терміни, коли це може статися.