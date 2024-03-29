ВСУ уже упустили возможность наступать: озвучены два сценария для Украины в свете мобилизации

Власть либо должна оперативно исправить ситуацию, либо Украине не избежать потерь

Украина уже упустила момент, чтобы пойти в наступление в 2024 году. Если бы мобилизационные изменения были одобрены, например, в декабре, тогда ВСУ смогли бы использовать "летнее окно возможностей".

Об этом сказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, есть два варианта развития событий — хороший и плохой.

Хороший вариант заключается в том, чтобы те, от кого зависят решения, услышали о проблемах.

"Мы уже упустили возможность наступать в 2024 году, использовать это летнее окно. Они (россияне- ред.) еще немного потянут, немного поиграют, а дальше приедет новая волна мобиков. Они провалят фронт и будет очень сложно", — сказал Евгений Дикий.

По словам аналитики, все же если сдвинуть вопрос мобилизации с мертвой точки именно сейчас, то Украина бы успела набрать и подготовить людей к следующему наступлению россиян.

"Тогда бы мы их встретили не просто пустыми укреплениями, а укреплениями с подготовленными бойцами. И захлебнулось бы сразу то новое наступление и те же 300 тысяч так же легли в нашу землю. И это еще абсолютно реалистичный сценарий", — отметил Евгений Дикий.

Но глядя на то, что происходит в гражданской власти, аналитик опасается, что сценарий будет другой. По слова Дикого, "Украина доиграется", новое наступление россиян случится, фронт обвалится и будет взят какой-то из больших украинских городов.

"И только когда орки прорвут фронт и возьмут какой-то наш большой город, тогда опять будет как в 2022 году. Когда мы вплоть до 23 февраля ничего не делали для подготовки к войне, а собирались жарить шашлыки. А 24 февраля героизмом людей затыкали дыру, которой не должно было быть", — сказал Евгений Дикий.

Именно в случае худшего сценария, считает Дикий, украинская власть проснется и за одну ночь проголосует столько законов, сколько не может обсудить в течение полугода. И снова появятся очереди в военкоматы, но цена будет опять слишком высокой.

"Такое ощущение, что мы иначе не учимся", — подытожил военный аналитик.

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