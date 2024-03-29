Стало відомо коли може запрацювати новий закон про мобілізацію: нардеп озвучив терміни

Народним депутатам потрібен час, щоб докладно розглянути законопроєкт із новими правками

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Багато з них було прийнято, а сам документ буде передано до Ради 10-11 квітня.

Про це розповів нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, у разі ухвалення законопроєкту, запрацюють нові правила не раніше літа.

Після розгляду правок текст законопроєкту потрібно звести, після чого ще чекає низка засідань. Перед тим, як подати документ до ВРУ, необхідно розглянути додаткові "комітетські" правки (по суті та щоб уникнути колізій), а також схвалити фінальну таблицю до другого читання. Станеться це приблизно у середу-четвер наступного тижня.

"Потім текст передається до юридичного управління в Раді, яке має переглянути чи немає там помилок та колізій, які призведуть до неможливості нормальної роботи закону. Ми часто після їх укладання ще раз проводимо засідання комітету, щоб врахувати зауваження", — розповів нардеп.

І лише 10–11 квітня законопроєкт може з’явитися у Раді, де буде одразу ж проголосований. Не виключено, що після цього підпис документа Спікером ВРУ може бути затриманий "блокуючою постановою". Але, за прогнозами Железняка, законопроєкт про мобілізацію можуть підписати ближче до кінця квітня-початку травня.

Проте, щоб набути чинності, документу буде потрібно ще місяць. Тому орієнтовно нові правила мобілізації в Україні почнуть працювати наприкінці травня — на початку червня.

"І як завжди, все це орієнтовний прогноз і на кожному етапі щось може піти не так. Як це вже було багато разів. Тому раніше не буде, а ось знову затримка є цілком реальною", — підсумував Ярослав Железняк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що законопроєкт можуть розглядати у Раді кілька тижнів, вважає речник ВРУ Руслан Стефанчук. Однак терміни залежатимуть лише від нардепів.