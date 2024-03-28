У Рівному перевіряють військкома після відео з поцілунками: "Збільшує кількість мобілізованих, але зайшов здалеку"

Олександр Ярмошевич офіційно одружений і виховує сина

Начальник Рівненського ТЦК підполковник Олександр Ярмошевич потрапив до любовного скандалу. У мережі з’явилося відео, як він на робочому місці займається нестатутними відносинами зі своїми підлеглими.

У Сухопутних військах ЗС України відреагували на скандальні кадри та розпочали службову перевірку. Сам начальник ТЦК небагатослівно відреагував на скандал зі своєю участю.

На кадрах видно, що 36-річний Ярмошевич цілується та обіймається спочатку з білявкою у військовій формі, яка згодом виходить із його кабінету з документами. Потім до нього заходить рудоволоса підлегла, з якою сценарій повторюється. Наявності нестатутних стосунків не завадила й наявність дружини у голови Рівненського ТЦК Валентини.

Олександр Ярмошевич із дружиною Валентиною

Олександр Ярмошевич із сином

Коли та як було зроблено відео, невідомо. Але, ймовірно, хтось установив у кабінеті Олександра Ярмошевича приховану камеру та стежив за українським військовослужбовцем. У Сухопутних військах пообіцяли розібратися як у нестатутних відносинах, так і у встановленні секретного обладнання.

"З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні. Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та обʼєктивному, всебічному з’ясуванні всіх обставин події", — сказано у повідомленні.

Сам підполковник подякував у соцмережі за "особливу увагу" і заявив, що його позиція буде "незмінною і правильною", проте не уточнив якої саме. Також після цього він опублікував кілька картинок із цитатами про ворогів та випробування.

Відомо, що Ярмошевич очолює Рівненський ТЦК із 2021 року. До цього він брав участь в АТО. У мережі на його любовні стосунки на робочому місці відреагували з гумором.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній військком Запорізької області постане перед судом. Він "подарував" семи підлеглим по мільйону гривень.