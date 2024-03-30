Яйця дешевшають навіть перед Великоднем: у чому причина

Причину "аномалії" назвав експерт

В Україні яйця продовжують дешевшати, попри те, що 31 березня відзначається Великдень за західним обрядом. Більше того, за прогнозами експертів і перед 5 травня, коли більшість українців відзначатимуть це свято, всупереч практиці, що склалася, вартість цього продукту теж не підніметься.

При цьому виробництво яєць в Україні впало, експорт зріс, а ціни не зростають, а знижуються. Про те, чому так відбувається, "Телеграфу" розповів голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За даними Союзу птахівників, внутрішнє споживання значно впало — приблизно на мільярд яєць на рік. І справа не лише в тому, що через війну багато українців виїхало за кордон, адже споживання курятини минулого року, навпаки, зросло на 26 тисяч тонн.

Ймовірно, українці почали споживати менше яєць. В результаті, попри активний експорт, на внутрішньому ринку цей продукт все одно в надлишку. Щобільше, для виробників яєць можуть настати ще складніші часи, оскільки Європа хоче досягти скорочення експорту з України приблизно на 5 000 тонн на рік.

"Якщо це справді станеться, оперативно перекинути "зайві" обсяги на інші ринки наші експортери навряд чи зможуть, тому що яйця специфічний продукт, швидко псуються і складні в логістиці. Швидше за все, і до православного Великодня у травні продавці не зможуть підняти ціни на яйця, тим більше, що зараз сезонно починає зростати пропозиція від приватних домогосподарств", — пояснив Пендзин.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Ринок яєць "зламався": що відбувається з цінами напередодні католицької Пасхи

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