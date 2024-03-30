Яйца дешевеют даже перед Пасхой: в чем причина

Причину "аномалии" назвал эксперт

В Украине яйца продолжают дешеветь несмотря на то, что 31 марта отмечается Пасха по западному обряду. Более того, по прогнозам экспертов и перед 5 мая, когда большинство украинцев будут отмечать этот праздник, вопреки сложившейся практике, стоимость этого продукта тоже не поднимется.

При этом производство яиц в Украине упало, экспорт вырос, а цены не растут, а снижаются. О том, почему так происходит, "Телеграфу" рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По данным Союза птицеводов, внутреннее потребление значительно упало — примерно на миллиард яиц в год. И дело не только в том, что из-за войны много украинцев выехало за границу, ведь потребление курятины, в прошлом году наоборот выросло на 26 тысяч тонн.

Вероятно, украинцы начали потреблять меньше яиц. В результате, несмотря на активный экспорт, на внутреннем рынке этот продукт все равно в избытке. Более того, для производителей яиц могут наступить еще более сложные времена, так как Европа хочет добиться сокращения экспорта из Украины примерно на 5 000 тонн в год.

"Если это действительно случится, оперативно перебросить "лишние" объемы на другие рынки наши экспортеры вряд ли смогут, потому что яйца специфический продукт, быстро портятся и сложные в логистике. Скорее всего, и к православной Пасхе в мае продавцы не смогут поднять цены на яйца, тем более что сейчас сезонно начинает расти предложение от частных домохозяйств", — пояснил Пендзин.

Детальнее читайте в статье "Телеграфа": Рынок яиц "сломался": что происходит с ценами накануне католической Пасхи

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