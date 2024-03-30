За сімейними обставинами, через професію і не лише: хто має право на виїзд за кордон з 1 квітня

Деякі обставини дають право на перетин кордону

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжено до 14 травня, також продовжує діяти заборона на виїзд чоловіків 18-60 років за кордон. Проте, деякі категорії мають право виїзду за межі України.

"Телеграф" розповідає, хто може виїхати з України із 1 квітня. Перелік таких категорій визначено ухвалою №57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України". Для перетину кордону необхідно мати паспорт громадянина України — внутрішній та закордонний, а також документи, що підтверджують право на виїзд.

Право на виїзд з України мають:

юнаки віком до 18 років;

чоловіки віком від 60 років;

чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відмітку про це у паспорті;

ті, хто виключений з військового обліку за станом здоров’я;

особи з інвалідністю І – ІІІ групи. Вони повинні мати документи, що підтверджують інвалідність;

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби на строк до 6 місяців;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають право на виїзд за кордон за станом здоров’я (на лікування, реабілітацію);

чоловіки віком від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки віком від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон у зв’язку з професійною діяльністю.

За сімейними обставинами право на виїзд з України мають батьки-одиначки, батьки трьох та неповнолітніх дітей. Можуть перетинати кордон також батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також виїзд дозволено батькові, на утриманні якого перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи.

Також виїхати з України за сімейними обставинами можуть:

родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю, якщо вони не підлягають мобілізації;

чоловіки, які супроводжують за кордон дружину з інвалідністю;

чоловіки, які супроводжують за кордон когось із своїх батьків, або батьків дружини, які мають інвалідність;

чоловіки, які постійно доглядають осіб з інвалідністю I або II групи та супроводжують їх;

опікуни осіб з інвалідністю, чию недієздатність підтверджено судом, які супроводжують їх для виїзду за межі України.

У зв’язку з професійною діяльністю право на виїзд мають залізничники, співробітники авіаційної сфери (у відрядження або навчання), водії, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Також виїзд дозволено членам екіпажів кораблів, якщо вони їдуть працювати. Можуть виїжджати також дипломати та члени їхніх сімей, які будуть разом із ними у довгостроковому відрядженні.

Військові мають право виїжджати з України у відпустку, але для цього потрібен дозвіл із військової частини. Також військові можуть залишати Україну для військової підготовки за кордоном. Відкрито виїзд для співробітників установ догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна людина на 25 осіб з інвалідністю та інших, які потребують постійного догляду.

Ще одна категорія, якій дозволено виїзд за кордон, — ті, хто допомагає ЗСУ. Йдеться про водіїв-волонтерів, які перевозять вантажі для армії, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу. Діячі культури мають право виїзд для благодійних зборів.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із чоловіків зобов’язаний з’явитися до військкомату з 1 квітня. Йдеться про сім категорій військовозобов’язаних чоловіків.