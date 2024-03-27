Принцип "війна для бідних" неприпустимий: у Раді ухвалили рішення щодо платної броні від мобілізації

Комітет відхилив відповідні правки "без обговорень"

В Україні продовжується робота над законопроєктом про посилення мобілізації, були пропозиції запровадити так зване "економічне бронювання", яке передбачає відстрочку від призову для тих, хто отримує високу зарплату та сплачує податки. Однак ці виправлення були відхилені комітетом ВР з національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін у коментарі LIGA.net. За його словами, пропозиції щодо економічного бронювання були відхилені "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо", – зазначив народний депутат.

Копитін пояснив, що йдеться про попередній розгляд правок. Він не виключає, що під час другого читання законопроєкту в сесійній залі Верховної Ради автори цих правок зможуть домогтися того, щоб їх було враховано.

Нагадаємо, пропонується, щоби економічне бронювання від мобілізації змогли отримати ті, хто має зарплату від 35 тисяч гривень. При цьому вони мають платити ПДФО не менше 6,3 тисяч гривень та ЄСВ обсягом не менше 7,7 тисяч гривень.

Як повідомляв "Телеграф", голова комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що впровадження економічного бронювання від мобілізації може збільшити доходи державного бюджету України. Воно може приносити близько 200 млрд гривень на рік.