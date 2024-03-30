По семейным обстоятельствам, по профессии и не только: кто имеет право на выезд за границу с 1 апреля

Некоторые обстоятельства дают право на пересечение границы

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 14 мая, также продолжает действовать запрет на выезд мужчин 18-60 лет за границу. Однако некоторые категории имеют право выезда за пределы Украины.

"Телеграф" рассказывает, кто может выехать из Украины с 1 апреля. Перечень таких категорий определен постановлением №57 Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". Для пересечения границы необходимо иметь паспорта гражданина Украины — внутренний и заграничный, а также документы, подтверждающие право на выезд.

Право на выезд из Украины имеют:

юноши до 18 лет;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют отметку об этом в паспорте;

те, кто исключен из воинского учета по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I – III группы. У них должны быть документы, подтверждающие инвалидность;

лица, получившие отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев;

мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют право на выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию);

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу в связи с профессиональной деятельностью.

По семейным обстоятельствам право на выезд из Украины имеют отцы-одиночки, отцы троих и более несовершеннолетних детей. Могут пересекать границу также родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Также выезд разрешен отцу, на содержании которого находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Также выехать из Украины по семейным обстоятельствам могут:

родственники, которые сопровождают детей с инвалидностью, если они не подлежат мобилизации;

мужчины, сопровождающие за границу жену с инвалидностью;

мужчины, сопровождающие за границу кого-то из своих родителей, или родителей жены, имеющих инвалидность;

мужчины, постоянно ухаживающие за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их;

опекуны лиц с инвалидностью, чья недееспособность подтверждена судом, сопровождающие их для выезда за пределы Украины.

В связи с профессиональной деятельностью право на выезд имеют железнодорожники, сотрудники авиационной сферы (в командировку или на обучение), водители имеющие лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров. Также выезд разрешен членам экипажей кораблей, если они едут на работу. Могут выезжать также дипломаты и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними в долгосрочной командировке.

Военные имеют право выезжать из Украины в отпуск, но для этого необходимо разрешение из воинской части. Также военные могут покидать Украину для военной подготовки за рубежом. Открыт выезд для сотрудников учреждений ухода, которые находятся на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других, нуждающихся в постоянном уходе.

Еще одна категория, которой разрешен выезд за границу — те, кто помогает ВСУ. Речь идет о водителях-волонтерах, которые перевозят грузы для армии, медицинские грузы или гуманитарную помощь. Деятели культуры имеют право на выезд для благотворительных сборов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мужчин обязан явиться в военкомат с 1 апреля. Речь идет о семи категориях военнообязанных мужчин.