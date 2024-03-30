У військкомат із 1 квітня: кому з чоловіків потрібно обов'язково з'явитися до ТЦК

Цю вимогу до військовозобов’язаних прописано у чинному законодавстві

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 14 травня. Це означає, що українцям можуть вручати повістки у громадських місцях, на роботі та навіть на блокпостах.

Але є кілька категорій громадян, які мають прийти до ТЦК у квітні без повістки. На порталі NV їх назвали та пояснили, для чого це потрібно.

Річ у тому, що в Україні поки що не прийнято нового законопроєкту про мобілізацію, тому діє положення щодо військового обліку, яке затверджено Порядком проведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, законами про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок.

Згідно з цим документом у ТЦК СП вже з 1 квітня мають з’явитися сім категорій військовозобов’язаних чоловіків, призовників чи резервістів:

щоб отримати дозвіл на зміну місця проживання у разі переїзду до іншого регіону;

і також з’явитися до ТЦК за новим місцем проживання для того, щоб наново стати на військовий облік;

щоб зняти себе з військового обліку, якщо необхідно виїхати за кордон більше ніж на три місяці;

повідомити про зміну персональних даних, зазначених у ст.7 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Зробити це потрібно протягом 7 днів;

у разі втрати чи псування військово-облікового документа;

для звірки персональних даних із даними ТЦК (робити потрібно кожні п’ять років);

щоб подати документи до ТЦК, який підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Робити це потрібно щороку до 1 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть вручити повістку студенту. У чинному законодавстві є чітка відповідь на це питання.