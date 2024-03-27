"Русичі проти ящерів": Путін вимагає створити російську ігрову приставку, в мережі хвиля мемів

На реалізацію своєї ідеї глава Кремля дав термін до середини червня

Президент Росії Володимир Путін вимагає розпочати в РФ виробництво ігрових приставок та консолей. У мережі іронізують з цього приводу.

Путін доручив уряду розглянути питання створення стаціонарних та портативних ігрових приставок. Крім них він розпорядився створити операційну та хмарну системи доставки ігор та програм користувачам. На виконання цих завдань глава Кремля дав уряду РФ термін до 15 червня 2024 року. Відповідальним за їхнє виконання він призначив прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, пишуть росЗМІ.

Мережа відреагувала на цю новину сарказмом. Згадують радянську електронну гру "Ну, постривай", яка буде змінена з урахуванням перебоїв з яйцями в Росії. Є інші варіанти, якими можуть бути російські приставки. Іронізують і з того, як у Росії змушуватимуть програмістів створювати їх.

У мережі також висувають жартівливі припущення, якими можуть ігрові приставки в РФ. Перераховують навіть варіанти ігор: "Вовк ловить яйця", "Танковий біатлон 8-біт", "Русичі проти ящерів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Путін доручив "Газпрому" створити комп’ютерну гру. Це має бути російський футбольний симулятор, аналог ігрової серії FIFA та FC 2024.