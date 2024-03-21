Вік важливий: кого можуть мобілізувати в Україні в квітні

Граничний вік мобілізації — 60 років

В Україні триває загальна мобілізація. Отримати повістку можуть всі військовозобов'язані, однак деякі категорії не підлягають мобілізації через роботу, навчання, догляд за родичами з інвалідністю. Одна з причин — вік.

Як нагадує "Еспресо", мобілізувати можуть військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які придатні чи обмежено придатні за станом здоров'я. Важливо, що ці особи мають мати військовий досвід. Чоловіків без військового досвіду з задовільним станом здоров'я можуть мобілізувати у віці від 27 до 60 років.

Частина військовозобов'язаних громадян може піти на службу добровільно. Це передусім жінки у віці до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я. Попри міф російської пропаганди про мобілізацію бездітних жінок, наявність дітей не впливає на можливість мобілізації — вона добровільна.

Добровольцями також можуть бути чоловіки, що не мають за плечима строкової служби у віці від 18 до 27 років, люди з інвалідністю тощо. Деякі категорії добровольців, зокрема маючі відстрочку через сімейні обставини, можуть служити за місцем проживання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в оновленому законодавстві пропонують змінити нижню планку віку мобілізації без військового досвіду. Її пропонують опустити до 25 років.