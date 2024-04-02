Ще одній категорії українських чоловіків дозволили виїзд за кордон: які умови

Про це Зеленський просив минулого року

Кабінет міністрів у вівторок, 2 квітня 2024 року, прийняв зміни стосовно правил перетину державного кордону студентами. Тепер їм дозволять виїжджати з країни на стажування.

Ця можливість буде доступною для бакалаврів у віці від 18 до 22 років, а також для магістрів деяких напрямків. Про це народний депутат, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко написав у Телеграм-каналі.

"Сьогодні Кабмін прийняв зміни щодо перетину державного кордону. Тепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку), які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування", ― написав Гончаренко.

Нагадаємо, з початку воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонили виїжджати за кордон. Право на це мають лише кілька категорій. Студентам, аспірантам, стажистам та докторантам не дозволяли виїжджати за межі України, але тепер цю норму змінять.

Президент Володимир Зеленський восени 2023 року закликав полегшити виїзд за кордон студентам не мобілізаційного віку (тобто, яким менш як 27 років). Наразі вони не можуть покинути країну, але мають відстрочку від мобілізації на період навчання.

Раніше Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон студентам чи курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. Це право мають особи, які потребують практичної льотної підготовки в іноземних навчальних закладах або авіаційних школах. В Україні у них немає можливості тренуватись через закриття повітряного простору.

"Телеграф" раніше повідомляв, чи можуть студентам вручити повістку. Деякі з них вже втратили право на відстрочку.