Студентам уже можно выезжать из Украины: как действуют новые правила

Для выезда нужен ряд документов

Кабинет министров 2 апреля изменил правила пересечения государственной границы студентами во время войны. Теперь они имеют право выезжать за границу на стажировку и разрешение начало действовать уже с 3 апреля.

"Изменения в правила уже начали действовать. С сегодняшнего дня будем пропускать такую категорию мужчин при наличии всех необходимых документов", — сообщил спикер ГНСУ Андрей Демчук "ВВС Украина".

На сайте ГПСУ уточняется, что по новым правилам выехать за границу могут студенты 18-22 лет, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, учатся на дневной форме образования и получают степень бакалавра (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка). При этом студент должен быть участником программы академической мобильности, то есть целью его выезда должно быть временное обучение или стажировка. Ехать на обучение в иностранные учебные заведения они могут на срок не более 1 семестра.

Для подтверждения права выезда необходимы:

справка о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием:

основания сотрудничества и срока учебного семестра за границей; отсутствия за два последних семестра отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов; подтверждения уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

копия договора академической мобильности, заверенная учебным заведением Украины;

е-билет студента, проверенного на портале "Дія";

военно-учетные документы с соответствующими пометками районного, городского ТЦК и СП.

Напомним, с начала военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезжать за границу. Право на это имеют всего несколько категорий. Студенты, аспиранты, стажеры и докторанты не могли покидать Украину, но теперь эту норму изменили.

"Телеграф" ранее сообщал, могут ли студентам вручить повестку. Некоторые из них уже лишились права на отсрочку.