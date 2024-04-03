Ще одні любителі Путіна: СБУ затримала ексдепутата та автора фейкових відео з топ-військовими

Агітатори діяли у чотирьох областях

СБУ викрила проросійських агітаторів у кількох областях України. Серед них колишній депутат від забороненої ОПЗЖ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Йдеться про чотирьох чоловіків. Вони привселюдно вихваляли диктатора Володимира Путіна і виправдовували збройну агресію Росії. Також вони закликали до захоплення влади у нашій державі та героїзували воєнні злочини окупантів.

У Вінницькій області

Було затримано місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове "відеозвернення" одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok. У цьому "виступі" лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави.

У Київській області

Затримано колишнього депутата Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ. За даними слідства, він позиціонував себе як "експерт-політолог" і у власному відеоблозі оприлюднив кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України.

"Для поширення ворожого контенту зловмисник використовував власний YouTube-канал, а також сторінки в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів", — йдеться у повідомленні.

На Прикарпатті

СБУ викрила прихильника депутата держдуми рф Леоніда Слуцького – очільника прокремлівської партії ЛДПР. Фігурант поширював на власній сторінці в "Однокласниках" публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України.

У Донецькій області

СБУ затримала мешканця Краматорська, ідеологічного прихильника рашизму. У російських соцмережах фігурант виправдовував захоплення частини східних районів України та героїзував російських окупантів.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантам про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії агітатора із Вінницької області додатково кваліфіковані за ст. 109 Кримінального кодексу (Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російській пропагандистці телеканалу "Russia today" Маргаріті Симоньян СБУ повідомила про підозру. Вона відома тим, що закликала вбивати українських дітей.