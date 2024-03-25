Їх наздогнала карма: глава СБУ висловився про смерті відомих зрадників та російських військових злочинців

Глава СБУ не став підтверджувати причетність його відомства

Справедливе покарання неодмінно наздожене всіх військових злочинців. А ті з них, хто спробує втекти, все одно зустрінуться з "кармою".

Як розповів голова СБУ Василь Малюк у великому інтерв’ю для каналу ICTV, саме це сталося з багатьма відомими зрадниками, пропагандистами та терористами.

Малюк не став підтверджувати причетність спецслужби до ліквідації зазначених осіб, але натякнув, що вона знає про це більше, ніж може прокоментувати.

"Вони віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка", — наголосив Малюк.

За його словами, це справедливе покарання наздогнало вже багатьох негідників. Наприклад, екснардеп Ілля Ківа зустрівся з пістолетною кулею, а пропагандист та вбивця Владлен Татарський отримав вибуховий бюст.

Також він згадав імена т.зв. "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета, т.зв. "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка, а також російського пропагандиста Захара Прілєпіна, який після зустрічі з протитанковою міною хоч і залишився живим, але "втратив геніталії".

Як повідомлялося раніше, Малюк розповів, що СБУ провела 13 успішних операцій у дев’яти регіонах Росії, спрямованих на російські нафтопереробні заводи.