Росія раптово захотіла від України арешта глави СБУ Малюка "за тероризм": подробиці

Росіяни пригрозили звернутися до міжнародних інстанцій

Росія офіційно звинуватила Україну в "підтримці тероризму" та зажадала арешту голови СБУ Василя Малюка. При цьому там вкотре звинуватили Київ у нападі бойовиків ІДІЛ на підмосковний ТЦ Crocus City Hall.

Як йдеться у заяві російського МЗС, Москва передала Україні вимоги у рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом (МКББТ) та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (МКБФТ) про видачу їй низки осіб.

Так представники країни-окупанта звинуватили Україну в смерті пропагандистів Дарії Дугіної та Владлена Татарського, а також до поранення Захара Прилєпіна, підриву незаконно збудованого мосту через Керченську протоку та жертвам серед населення під час рейду російських добровольців з "Російського добровольчого корпусу" (РДК) прикордонних областей і вимагала видати причетних до цього осіб.

"Серед цих вимог — арешт глави СБУ В.Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року і розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації", — йдеться у повідомленні.

Також у Москві вимагають від України "припинити підтримку терористичної діяльності", видати їй низку осіб та компенсувати збитки. Інакше росіяни пригрозили міжнародно-правовою відповідальністю.

Очевидно, російська заява є спробою відповісти на рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 року, яким було визнано, що Росія порушила деякі положення про запобігання фінансуванню тероризму.

Варто зазначити, що так званий Кримський міст з точки зору міжнародного права є незаконним будівництвом на окупованій території, а через використання його для забезпечення військової логістики він є законною метою для українських військових.

Щодо нападу на "Крокус", то російське керівництво продовжує наполегливо підв’язувати до цього Україну, хоча відповідальність узяв за це афганський осередок ІДІЛ.

Також додамо, що 25 березня Малюк давав інтерв’ю, в якому згадав про смерть Татарського та низки колаборантів та зрадників. За його словами, це є "виплатою кармічних боргів", але він не став підтверджувати причетність до цього СБУ.