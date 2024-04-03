Поки українці ведуть війну, Порошенко веде свою передвиборчу кампанію, - експерт

Кремль радіє заявам Порошенка щодо проведення виборів, говорить експерт

Заяви лідера фракції "ЄС" Петра Порошенка щодо бажання найшвидшої участі у виборах розхитують Україну і світ та грають на руку кремлю. Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких.

"Кремль щиро заявам Порошенка радіє і посилює риторику щодо розхитування України та світу: "не давайте Україні зброю, там немає виборів", "Порошенко вже готовий балотуватися, влада його блокує", "рф зможе сісти за стіл переговорів з Порошенко", "в Україні нелігтимна влада" (хоча очевидно, що говорити таке зараз може тільки той, хто грає на руку РФ) тощо. Путіну потрібна дестабілізована Україна. І Порошенко гарно з цим справляється", — заявив Валентин Гладких.

Гладких зазначає, що все це відбувається в той момент, коли Путін готує новий великий наступ влітку, а 81% українців каже, що вони – проти виборів у війну, бо ворог може це використати.

Як повідомлялось, Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу Аль-Джазіра, що буде балотуватись на пост Президента України.