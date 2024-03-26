"Нехай шукають вихід": Кулеба різко висловився про Німеччину та Taurus

Він торкнувся й питання надання Україні Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився з приводу небажання Німеччини передавати Україні крилаті ракети Taurus. Він зазначив, що щоразу, кажучи про необхідність передати їх, отримує від Німеччини "роздратовані відгуки".

"Послухайте, я втомився відповідати на це запитання. Вибачте. Можете цитувати мене, я не проти. Але щоразу, коли я відповідаю на це запитання, я отримую роздратовані відгуки з Берліна. Залиште це їм. Вони самі себе загнали в цю ситуацію. Нехай шукають вихід", — сказав міністр у розмові з журналістом Politico.

Також він закликав Захід дати Україні "ці бісові Patriot", щоб захищатися від російських ракетних атак. Кулеба наголосив, що якби Київ мав достатньо систем ППО, а саме Patriot, то зміг би захистити не лише життя українців, а й економіку від руйнування.

Глава МЗС описав порочне коло: зброя затримується, або постачається в недостатній кількості, після чого союзники кажуть, що Україна відступає і не здатна перемогти. У результаті вони запитують, чому вони мають надати Україні зброю, яка "змінює правила гри".

"Але, хлопці, вся ця картина реальності, яку ви малюєте, є наслідком одного простого факту — українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", — резюмував Кулеба.

Як розповідав "Телеграф", німецький Der Spiegel повідомляв, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок таємно розробляє план того, як Україні можна передати Taurus, при цьому не перетинаючи так звані "червоні лінії" канцлера Німеччини Олафа Шольца.