"У них его много": Кулеба рассказал, за каким оружием приехал на заседание Совета НАТО-Украина

Министр объяснил важность этих комплексов

Главным месседжем украинской делегации во время заседания Совета Украина-НАТО будет поставка партнерами зенитных ракетных систем Patriot. Встреча Совета на уровне министров иностранных дел проходит в четверг, 4 апреля, в Брюсселе.

Об этом заявил на брифинге перед началом заседания заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "Телеграфа". По словам главы МИД, от наличия Patriot и других систем ПВО зависит спасение жизней украинцев, спасение украинской экономики, спасение украинских городов.

"Мы говорим о Patriot, потому что единственная система, которая может перехватить баллистические ракеты. Только в марте по Украине ударили 94 баллистическими ракетами. Вопросы Patriot зависят от союзников, у них их много", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые страны НАТО закупят до 1000 ракет в ЗРК Patriot. Такое решение было принято после массированных обстрелов Украины.