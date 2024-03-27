"Все йде за планом": Кулеба розповів, коли F-16 з’являться в українському небі

Підготовка пілотів йде добре

Питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони з’являться на українському небі влітку 2024 року.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу для іноземних ЗМІ під час перебування з візитом у Варшаві. Його слова наводить видання "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку планувалося, що F-16 з’являться у повітрі України в середині літа. Зараз все йде за планом", — сказав він.

Водночас Кулеба наголосив, що це "складне та заплутане питання" і ніхто не знає, як усе може змінитися. Однак він наголосив, що наразі все йде за планом і підготовка пілотів відбувається добре.

Він також відзначив роль західних партнерів у наданні допомоги у навчанні пілотів та інженерів.

"Звичайно, потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, але і для інженерів і технічного персоналу, тому що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу... вимагає серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою та багатьох інших елементах", — додав міністр.

Як відомо, Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків. Однак у ЗМІ вже з’явилися повідомлення, що на першому етапі буде передано лише 6 з них, а ще 13 прибудуть до кінця року. Решта швидше за все приєднуватиметься до захисту українського неба лише у 2025 році.

Як повідомлялося раніше, у США заявили, що Україна має використовувати отримані літаки F-16 виключно у межах своїх міжнародно визнаних кордонів.