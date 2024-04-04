Новые ТЭС, но не на угле: в "Укрэнерго" рассказали, как спасти энергетику от обстрелов и повлияет ли это на тарифы

Новая сеть не будет зависеть от централизованного снабжения

Чтобы избежать тяжелых последствий российских атак, Украине нужно построить сотни маленьких электростанций по всей территории. В то же время это не должно повлиять на тарифы для населения.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, в случае рассредоточения объектов генерации, вражеские атаки не приведут к столь тяжелым, которые можно наблюдать сегодня.

"Сосредоточение генерации на нескольких площадках — это то, что приводит к серьезным проблемам при массированных вражеских обстрелах. Мы, как оператор энергосистемы, понимаем, что единственный постоянный путь к обеспечению безопасности энергосистемы от такого массированного террора заключается в децентрализации генерирующих мощностей", — сказал Кудрицкий.

Он напомнил, что сегодня в Украине без "зеленого" тарифа, на основе прогнозов инвесторов по окупаемости инвестиций, уже строятся солнечные и ветровые электростанции. В то же время глава "Укрэнерго" подчеркнул, что дополнительно к ним Украине также нужны технологии для балансировки.

Кудрицкий подчеркнул, что украинской энергосистеме нужна новая тепловая генерация, но не угольная, а работающая на отходах деревообрабатывающей промышленности, аграрного сектора и тому подобное. Кроме того, по его словам, энергосистема нуждается в газовых пикерах (небольших высокоманевренных электростанциях, работающих на газе) и системах накопления электроэнергии.

Кудрицкий также отметил, что восстановление энергетической системы Украины должно произойти за счет частных инвесторов и благодаря помощи стран-партнеров. При этом он отметил, что это не должно отразиться на тарифах для населения.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Экс-министр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.