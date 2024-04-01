У Зеленського провели тригодинну нараду щодо дронів та РЕБ: які рішення прийнято

Оновили плани виробництва за всіма типами безпілотників

Володимир Зеленський сьогодні, 1 квітня, провів нараду з військовими та урядовцями щодо забезпечення Збройних сил України дронами та побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту воїнів і техніки від російських БпЛА.

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному Telegram-каналі президента. Зазначається, що нарада тривала майже три години й були обговорені всі нагальні питання.

"Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань. Обговорили, як забезпечити гнучкість нашого ОПК. Потреби фронту постійно змінюються. Наші виробники мають вчасно реагувати на них", — йдеться в повідомленні.

Крім того, зауважується, що були прийняті кілька важливих рішень щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів.

Також обговорили проєкт побудови комплексної системи керування засобами радіоелектронної боротьби для захисту українських воїнів і техніки від російських безпілотників.

"Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкт на весь фронт", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у лютому президент назвав "альтернативне рішення" дефіциту боєприпасів у ЗСУ. Мова йшла про виробництво дронів.