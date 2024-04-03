Зеленський жорстко відповів тим на Заході, кому не подобаються удари по російських НПЗ

Президент заявив, що цим організаціям можна відповісти просто

У середу, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні організації можуть засуджувати удари по російським територіям після того, як вони приїдуть до Харкова. А також подивляться, як люди живуть без світла без води.

Про це сказав глава держави на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Зеленський подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".

"І це важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ на території РФ, на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні об'єкти, так і на військових аеродромах РФ і на захоплених українських", — сказав він.

Президент заявив, що цим організаціям можна відповісти просто.

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води. Треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, безпілотники вдарили по НПЗ та підприємству в Татарстані, де, ймовірно, виробляються "шахеди". Російські ЗМІ пишуть про удар двох БПЛА на заводи в Єлабузі та Нижньокамську. Дрони вперше "дістали" об’єкти на такій значній відстані. Адже між Україною та Татарстаном – близько 1200 кілометрів. Усього було два удари: на НПЗ "Елаз-Нафтопродукт" та на території особливої економічної зони "Алабуга" за містом.

Під час атаки дронів на російські об’єкти в Єлабузі всі постраждалі були студентами. Їх "примусово" змушували збирати "Шахеди" для російської армії.

У Росії відреагували на удар далекобійного безпілотника по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані. Голова парламентського комітету з оборони Андрій Картополов заявив, що армії РФ потрібно терміново брати Київ, інакше атаки дронів не закінчаться.

В ООН також відреагували на удар БПЛА по Татарстану. В організації закликали не атакувати цивільних об’єктів.

Раніше "Телеграф" писав, що США та Франція розійшлися в думках про те, як варто ставитися до українських ударів територією Росії. Це питання вкотре порушилося після того, як на російській території вибухнув черговий НПЗ.