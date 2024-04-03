"Розуміємо, до чого готується Росія": Зеленський відреагував на намір Путіна мобілізувати 300 тисяч осіб

Український президент закликає світових лідерів допомогти зламати "російський реваншизм"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має намір мобілізувати 300 тисяч людей. Тому з нашого боку та сторони союзників необхідна сильна відповідь.

Про це глава держави заявив під час традиційного вечірнього звернення. Він повідомив, що провів розмову з іноземними партнерами і нагадав їм, чого найбільше на сьогодні потребують сили оборони України.

"Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що будуть збирати солдатів у свою армію. І у нас, у нас усіх, у наших партнерів має бути сильна відповідь на будь-які російські операції", — наголосив Володимир Зеленський.

Український президент додав, що перемога у цій війні має бути неодмінно за нашою країною. Він назвав це історичним шансом "зламати російський реваншизм".

"І ми маємо цим шансом скористатися. Для надійної безпеки для наших дітей", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що про мобілізацію 300 тисяч нових солдатів Зеленський заявив під час спільної пресконференції з фінським президентом Олександром Стуббом.

"Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових", — заявив він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні не потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Володимир Зеленський наголосив, що зараз такої потреби немає.