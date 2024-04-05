Украинцам обещают смарт-мобилизацию: что это и как будет работать

Упор будет делаться на рекрутинг

В Украине планируют ввести так называемую "смарт-мобилизацию", которая даст возможность подать заявку на мобилизацию в "два клика". Будущий защитник сможет выбирать род войск и не только.

Об этом рассказала заместителя министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью АрміяInform. Направление ее работы — цифровое развитие, цифровые трансформации и цифровизация.

Она подчеркнула важность рекрутингового подхода в мобилизации. По мере его развития, отметила Черногоренко, отпадет необходимость вручения повесток, в том числе и электронных.

"Так как когда человек будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора, то вопрос по электронным повесткам, сам факт их существования отпадет сам по себе. Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к командиру, которому он или она доверяет. Это целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели", — пояснила замминистра.

Она добавила, что сейчас ВСУ является крупнейшим работодателем в стране. И если он будет бороться за лучших специалистов из гражданской жизни, армия станет еще быстрее и технологичнее. Таким образом, смарт-мобилизация – это одна из составляющих качественного рекрутинга.

"Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д", — сказала Черногоренко.

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