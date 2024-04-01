Працівниця дитсадочку у Харкові корегувала удари РФ по місту: фото від СБУ

Їй загрожує довічне увʼязнення

Служба безпеки України затримала ще одну агентку російської розвідки, яка коригувала удари по Харкову. Зловмисницею виявилась працівниця дитячого садочку.

Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне увʼязнення. Про це інформує СБУ.

Зазначається, що, завербована росіянами ще у 2023 році, зловмисниця у вільний від роботи час допомагала ворогу поцілити пункти базування Сил оборони в обласному центрі.

Для того, щоб спрямувати вогонь противника, обвинувачена отримала від окупаційних військ геолокацію потенційних цілей та провела там додаткову розвідку. Перебуваючи в безпосередній близькості від цілі, вона приховано спостерігала за нею, щоб встановити приблизну кількість особового складу та військової техніки, яка там перебувала.

Потім агентка відправила інформацію своєму російському куратору через месенджер у вигляді текстового повідомлення з координатами на карті Google. Згідно зі "звітом" агента, окупаційні війська готували авіаудар із застосуванням ракетної зброї та безпілотників-камікадзе типу "Шахед".

Проте СБУ викрило поплічницю росіян ще на початковому етапі розвідки. Також у цей час було проведено комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.

Затримання зловмисниці

Затримали злочинницю у власному помешканні. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ.

Під час обшуків в оселі затриманої було виявлено та вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — резюмує СБУ.

Раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України затримала російського агента, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому госпіталю у Дніпрі. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.