Мобилизации осужденных – быть: в Раде проголосовали за законопроект

"За" проголосовали 281 нардеп

Законопроект, предлагающий мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения, был принят за основу в первом чтении. Проголосовали за него 281 депутат Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк. Предварительно известно, что в законопроекте предусматривается условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту.

"Также за основу принят №11079-1 законопроект о мобилизации осужденных. ЗА — 281", — говорится в сообщении.

Также нардеп отмечает, что риски антикоррупции, куда включены решения антикоррупционного Комитета, и по тяжким преступлениям обещают убрать ко второму чтению. То есть должна быть запрещена мобилизация для лиц, совершивших преступления против национальной безопасности. Также не будут призывать осужденных за терроризм, убийство двух или более человек, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под влиянием наркотиков или алкоголя.

Ранее сообщалось, что освобождение заключенного условно-досрочно и его мобилизацию возможно по желанию самого осужденного проходить такую военную службу и решение суда.

Напомним, "Телеграф" писал, что демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации. Этот вопрос намерен включить в отдельный законопроект и рассмотреть индивидуально.