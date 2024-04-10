Порошенко заявив про зрив домовленостей щодо демобілізації у новому законі: "ЄС" не голосуватиме "за"

Фракція "ЄС" подала до Верховної Ради окремий законопроєкт про демобілізацію

Експрезидент України Петро Порошенко, який планує брати участь у наступних виборах, виступив у Верховній Раді, де заявив про те, що з нового закону про мобілізацію, в останній момент, були вилучені домовленості щодо норм про демобілізацію та грошові доплати військовим на фронті.

Відповідну заяву він зробив з трибуни Верховної Ради України сьогодні, 10 квітня. Порошенко підкреслив, що голосування за законопроєкт про мобілізацію є одним з найважливіших моментів в історії українського парламенту поточного скликання.

"Фракція Європейська Солідарність вісім разів голосувала за мобілізацію і воєнний стан, коли вони були подані відповідно до Конституції Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Але цей законопроєкт є прикладом маніпуляцій, знущання та обману, зокрема, народних депутатів і Верховної Ради. Хочу наголосити, що я особисто був присутній на засіданні погоджувальної ради позавчора. Були досягнуті ключові домовленості", — наголосив Порошенко.

За словами колишнього президента України, перша домовленість полягала у тому, що буде знайдений компроміс щодо демобілізації та звільнення тих, хто відслужив 36 або 48 місяців. Також були домовленості, що буде знайдений компроміс про ротацію і відпустки не менше 6 місяців.

"Обговорювали й те, що 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей, які перебувають у тилу, — у нас менше проблем і, відповідно, вони потребують менше зусиль. В той час, як на фронті ситуація кардинально інша. Нас запевнили, що Збройні сили України та кожен військовослужбовець отримають додатково щонайменше 70 000 грн на фронті й 10 000 грн у тилу", — підкреслив експрезидент.

За словами Порошенка, в останній момент вищезазначені домовленості з законопроєкту було вилучено.

"Якщо ви спробуєте хоч щось із цього знайти зараз у законопроєкті, який таємно вночі проголосований, а таблиця вам була роздана лише годину тому, щоб навмисно не встигли прочитати, за що ви голосуєте, то це точно дискредитує Верховну Раду", — підкреслив голова партії "Європейська Солідарність".

Крім того, за словами Порошенка, партія "ЄС" вже зареєструвала законопроєкт, де міститься одна норма: демобілізація через 36 місяців служби й 18 місяців перебування на "передку".

"Поставите цей законопроєкт перед законопроєктом про мобілізацію в другому читанні, і лише тоді наша фракція проголосує за цей закон. В іншому випадку, ми вимагаємо направити його на повторне друге читання, врахувати все, про що ми домовилися, та захистити армію", — наголосив Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дата голосування за новий закон про мобілізацію змінилася. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.