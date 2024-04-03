Порошенко знову хоче стати президентом: у РФ вже збудилися

Також політик не проти балотуватися до Європарламенту, якщо Україна вступить до ЄС

Колишній глава держави Петро Порошенко має намір брати участь у наступних виборах Президента України. У Росії вже поспішили відреагувати на цю заяву.

Про плани висунути свою кандидатуру під час виборів Порошенко розповів в інтерв’ю каналу Al Jazeera. На його думку, для проведення виборів потрібно спочатку досягти успіху в бойових діях.

"Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, — так", — сказав Порошенко.

Екс-президент додав, що якщо Україна вступить до Євросоюзу, він також балотуватиметься до Європарламенту.

Тим часом, російські пропагандисти вже звернули увагу на слова колишнього глави держави. Уривок з інтерв’ю розповсюдило одне з найбільших агенцій Росії "РІА Новини".

Також пост зі словами Петра Порошенка оприлюднює автор Telegram-каналу "Пул №3" кремлівський журналіст Дмитро Смирнов. При цьому багато російських видань також підхопили цю заяву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року Петро Порошенко отримав від Міністерства фінансів Угорщини понад 37 млн. гривень. Це сталося напередодні зустрічі з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном, який часто робив неоднозначні висловлювання у бік України та війни. Однак тоді експрезидента не випустили з країни, оскільки від СБУ прикордонникам надійшло повідомлення, що ця зустріч може бути використана російськими спецслужбами.