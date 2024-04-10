Порошенко заявил о срыве договоренностей касательно демобилизации в новом законе: "ЕС" не будет голосовать "за"

Фракция "ЕС" подала в Верховную Раду отдельный законопроект о демобилизации

Экспрезидент Украины Петр Порошенко, который планирует участвовать в следующих выборах, выступил в Верховной Раде, где заявил о том, что из нового закона о мобилизации в последний момент были изъяты договоренности о нормах о демобилизации и денежных доплатах военным на фронте.

Соответствующее заявление он сделал с трибуны Верховной Рады Украины 10 апреля. Порошенко подчеркнул, что голосование за законопроект о мобилизации является одним из важнейших моментов в истории украинского парламента текущего созыва.

"Фракция Европейская Солидарность восемь раз голосовала за мобилизацию и военное положение, когда они были поданы в соответствии с Конституцией Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Но этот законопроект является примером манипуляций, издевательств и обмана, в частности, народных депутатов и Верховной Рады. Хочу отметить, что лично присутствовал на заседании согласительного совета позавчера. Были достигнуты ключевые договоренности", — подчеркнул Порошенко.

По словам бывшего президента Украины, первая договоренность заключалась в том, что будет найден компромисс по демобилизации и увольнению тех, кто отслужил 36 или 48 месяцев. Также были договоренности, что будет найден компромисс о ротации и отпусках не менее 6 месяцев.

"Обсуждали и то, что 50% силовиков уйдут на фронт. У нас меньше находящихся в тылу людей — у нас меньше проблем и, соответственно, это меньше усилий. В то время как на фронте ситуация кардинально иная. Нас заверили, что Вооруженные силы Украины и каждый военнослужащий получат дополнительно не менее 70 000 грн на фронте и 10 000 грн в тылу", — подчеркнул экс-президент.

По словам Порошенко, в последний момент вышеупомянутые договоренности по законопроекту были изъяты.

"Если вы попытаетесь хоть что-то из этого найти сейчас в законопроекте, который тайно ночью проголосован, а таблица вам была роздана только час назад, чтобы намеренно не успели прочитать, за что вы голосуете, то это точно дискредитирует Верховную Раду", — подчеркнул глава партии "Европейская солидарность".

Кроме того, по словам Порошенко, партия "ЕС" уже зарегистрировала законопроект, где содержится одна норма: демобилизация через 36 месяцев службы и 18 месяцев пребывания на "передке".

"Поставите этот законопроект перед законопроектом о мобилизации во втором чтении, и только тогда наша фракция проголосует за этот закон. В противном случае, мы требуем направить его на повторное второе чтение, чтобы учесть все, о чем мы договорились, и защитить армию", — подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что дата голосования за новый закон о мобилизации изменилась. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.