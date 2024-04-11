Вибух гранати у сільраді на Закарпатті: вже відомо, скільки світить депутату-терористу

Слідчі скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями КК України

Служба безпеки України вже завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті Сергія Батрина, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила прес-служба СБУ. Інформація з’явилась на офіційному Telegram-каналі.

На підставі зібраних доказів слідчі скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️⁠ ⁠ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);

▪️ ⁠ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року депутат підірвав у сесійній залі Керецьківської сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.

Унаслідок вибухів 26 громадян включно з депутатом-терористом отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. В лікарню потрапили двоє осіб. Згодом від отриманих травм вони померли.

За даними слідства, у той день фігурант справи намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Однак, не досягнувши "бажаного" результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність.

Повернувшись назад, зловмисник дістав гранати з кишень куртки та почергово кинув їх на підлогу приміщення. В залі в той момент перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

Раніше "Телеграф" писав, що причиною того, що депутат сільради Сергій Батрин підірвав три гранати, могло стати дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чиновник вийшов з кімнати засідань, а потім повернувся туди з боєприпасами. Він додає, що Батрин був проти виділення сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу.