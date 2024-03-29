Загибель помічника Залужного: стало відомо, де підозрюваний взяв гранати для подарунка

Тимченко зберігав у себе в кабінеті 8 гранат

У п’ятницю, 29 березня, ДБР повідомило про завершення досудового розслідування щодо офіцера-помічника головнокомандувача ЗСУ Олега Тимченка, який подарував своєму колезі Геннадію Частякову гранати, які здетонували та призвели до його смерті. Тимченко не визнає провини у вбивстві, а поліграф підтверджує відсутність у нього злого наміру.

"У процесі слідства працівники ДБР встановили, що підозрюваний отримав гранати в одній із військових частин і мав здати їх на склад за місцем проходження своєї служби. Як ми з вами розуміємо, він цього не зробив і зберігав їх у своєму кабінеті. На той момент ним було прийнято рішення, що це стане досить оригінальним подарунком колезі Геннадію Частякову", — розповіла радник ГБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

Вона додала, що, за даними слідства, Тимченко зберігав у себе в кабінеті 8 гранат. 6 із них він подарував Частякову разом із пляшкою віскі.

"Іменинник того дня вирішив, що це не справжні гранати, а чарки, і почав їх відкривати. Ми знаємо, до чого це призвело", — сказала Сапьян.

Журналісти запитали, чи Тимченко визнає свою провину, на що вона відповіла негативно. Сапьян додала, що дослідження за допомогою поліграфа підтвердило, що у діях підозрюваного не було злого наміру. Щобільше, він запевняє, що попереджав Частякова, що гранати є справжніми, але його слова спростовуються свідченнями свідків.

Як повідомляв "Телеграф", Тимченка зараз підозрюють у викраденні, присвоєнні та збуті боєприпасів, вбивстві з необережності та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження з необережності (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 16, 263)., ст. 128 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. На першочерговій стадії досудового розслідування Тимченко повідомлялося про підозру у незаконному збуті боєприпасів.