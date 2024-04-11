Взрыв гранаты в сельсовете на Закарпатье: уже известно, сколько светит депутату-террористу

Следователи направили в суд обвинение на подрывника по двум статьям УК Украины

Служба безопасности Украины уже завершила расследование и передала в суд обвинительный акт относительно депутата сельсовета на Закарпатье Сергея Батрина, совершившего теракт в здании госучреждения. Чиновнику грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Информация появилась на официальном Telegram-канале.

На основании собранных доказательств следователи направили в суд обвинение на подрывника по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️⁠ ⁠ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели людей);

▪️ ⁠ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Напомним, что 15 декабря 2023 года депутат взорвал в сессионном зале Керецковского сельсовета три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1.

В результате взрывов 26 граждан, включая депутата-террориста, получили телесные повреждения различных степеней тяжести. В больницу попали два человека. Впоследствии от полученных травм они скончались.

По данным следствия, в тот день фигурант дела пытался повлиять на принятие решений по кадровым и бюджетным вопросам, которые принимало руководство общины. Однако, не добившись "желаемого" результата, он ненадолго покинул помещение сессионного зала, чтобы привести взрывные боеприпасы в боевую готовность.

Вернувшись назад, злоумышленник достал из карманов куртки гранаты и поочередно бросил их на пол в помещении. В зале на тот момент находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета.

Ранее "Телеграф" писал, что причиной того, что депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал три гранаты, могло стать дискуссионное обсуждение назначения и определения условий оплаты труда главы Керецковской ТГ на 2024 год. После конфликта с коллегами чиновник вышел из комнаты заседаний, затем вернулся туда с боеприпасами. Он добавляет, что Батрин был против выделения сельскому голове прибавки в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.