Центр гуманітарного розмінування через суд вимагає повернути кошти за трьома договорами

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У 2024–2026 роках на гуманітарне розмінування в Україні заклали 8 млрд грн. З цієї суми уряд спрямував 4,55 млрд грн на інші програми, а станом на жовтень 2026 року фактично профінансував 2,54 млрд грн. Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) не має права перевіряти якість робіт у полі.

Ці суми назвав директор ЦГР Володимир Байда у відповіді на запит "Телеграфу" про витрати за програмою Ukraine Facility. У 2025 році оператори розмінування отримали 712,88 млн грн, а у 2026 році – 650 млн грн станом на жовтень.

Детальніше читайте в матеріалі: "Сотні мільйонів за "розмінування" пшениці: як оточення екснардепа Єфімова зайшло на ринок підрядів і зацікавило слідчих"

Працівники ЦГР не оглядають ділянки перед підписанням актів: установа не пройшла акредитацію в Національному агентстві з акредитації України. Інспектувати поля уповноважений лише Центр протимінної діяльності Міноборони. ЦГР отримує бухгалтерські акти й сертифікат, а потім відкриває підряднику доступ до коштів на ескроу-рахунку.

Підрядник отримує доступ до коштів на ескроу-рахунку після подання актів і сертифіката Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

ЦГР не проводив службових розслідувань щодо посадовців, які візували акти фігурантів кримінальних проваджень. Через імовірне підроблення документів Центр вимагає стягнути загалом 31,5 млн грн з "Українського агентства розмінування" та "Міжнародної служби розмінування".

На Миколаївщині також викрили цинічну схему "розмінування" на 49 млн: на поля з пшеницею підкладали муляжі.