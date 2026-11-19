Погрози значними донарахуваннями фігурують у кримінальних справах у двох областях

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Станом на 6 листопада 2026 року "Газмережі" ще не проводили централізований аудит обґрунтованості донарахувань побутовим споживачам. Першу перевірку філій планували розпочати приблизно в середині листопада.

Про строки аудиту "Телеграф" дізнався з відповіді компанії на запит редакції після розслідування про можливе вимагання грошей під час перевірок газового обладнання. Детальніше читайте в матеріалі "Хто перевірить перевіряльників: як у "Газмережах" реагують на корупційні скандали та величезні донарахування українцям".

Якими сумами погрожували споживачам

У Київській області двоє працівників "Газмереж", за версією слідства, пригрозили жінці донарахуванням у 500 тис. грн через нібито несправний лічильник. Натомість їй запропонували заплатити 3 тис. доларів, щоб уникнути оформлення порушення та відключення газу.

У Хмельницькій області, згідно з матеріалами кримінальної справи, жінці нібито запропонували передати 12 тис. грн замість донарахування у 120 тис. грн. Запитана сума становила 10% від тієї, якою їй погрожували. Такий розрив у сумах показує, як загроза великого рахунку може стати способом тиску на споживача.

Що перевірять у філіях "Газмереж"

Внутрішні плани аудиту на 2026 і 2027 роки передбачають перевірку фінансово-господарської діяльності філій з урахуванням ризиків. У її межах оцінять, наскільки обґрунтовано філії розраховують суми до доплати.

Оцінку обґрунтованості донарахувань включили до внутрішніх планів аудиту на 2026 і 2027 роки Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після розслідування редакція запитала в компанії, скільки разів побутовим споживачам виставляли рахунки з донарахуваннями понад 100 тис. грн.

"Наразі Товариство не може надати узагальнені кількісні дані про випадки донарахувань побутовим споживачам на суму понад 100 000 грн у 2025-2026 роках", – пояснила голова правління "Газмереж" Людмила Кіндер.

Зазначимо, відсутність централізованого аудиту автоматично не означає, що всі донарахування незаконні або що в компанії немає інших механізмів їх перевірки. Однак за таких масштабів діяльності це залишає суттєве питання щодо якості контролю. Адже під час виставлення рахунку на тисячі гривень має діяти прозорий і незалежний від людського чинника механізм його перевірки.

На якій підставі донараховують плату за газ

НКРЕКП роз’яснює, що в разі виявлення ознак порушення, наприклад пошкодження лічильника або втручання в його роботу, представник оператора складає акт на місці. Саме цей документ є підставою для розрахунку обсягу газу, який через порушення не врахували або врахували лише частково.

Споживач має право знімати перевірку на фото й відео. За наявності ознак втручання в роботу лічильника він може ініціювати експертизу, а за наявності ознак пошкодження без втручання – позачергову або експертну повірку. Якщо призначено таку процедуру, обсяг неврахованого газу до отримання результатів не розраховують.

Як повідомляв "Телеграф", мета повірки газового лічильника – встановити, наскільки точно він працює; витрати на демонтаж, перевірку та монтаж побутового приладу несе оператор газорозподільної мережі. Детальніше читайте в матеріалі про правила повірки.