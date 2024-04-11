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"Гринкевичі в тюрмі, а потоки ще йдуть": у Нацгвардії можуть переплатити 600 тисяч "за етикетки"

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Рюкзаки для Нацгвардії
Рюкзаки для Нацгвардії. Фото Колаж "Телеграфа"

Аргументи військової частини викликали питання

Національна гвардія переплатить 600 тисяч за етикетки при закупівлі рюкзаків. Одна з військових частин НГУ погодила пропозицію на виготовлення рюкзаків від компанії, яка запропонували вищу ціну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив власник компанії "МІК" з виробництва робочого одягу та уніформи Олег Митрохін. Він пояснив деталі справи.

"ВЧ3078 Нацгвардії не подобаються етикетки, на котрі нема висновку Санітарно-епідеміологічної служби (СЕС). Питання в тому, що ВЧ3078 відхиляє учасників за ненадання висновків СЕС на етикетки, навіть не ставлячи умову їх надання", — зазначив Митрохін.

За його словами, в процедурі закупівлі UA-2024-03-20-000659-a ВЧ3078 встановила необхідність надання сертифікатів якості або сертифікатів відповідності, або висновків СЕС на всі матеріали, з яких виготовляється виріб. Водночас Митрохін зазначив, що у технічних умовах на виготовлення бойового індивідуального рюкзака встановлені вимоги до матеріалів, з котрих він виготовляється, серед яких етикеток нема, оскільки з них рюкзак звісно не виготовляють.

"Однак, своїм рішенням ВЧ3078 відхиляє учасника з цього приводу, а на вимогу відхиленого учасника повідомляє, що оскільки етикетка нашивається на виріб, то вона (етикетка) є матеріалом, з якого виготовляється рюкзак – дуже цікава позиція, коли не дуже "сприятлива" компанія виграє тендер, якщо ви розумієте про що я", — написав він.

Митрохін також повідомив, що друга підстава відхилення ТОВ "Суперформ" за те, що в одному із протоколів відповідності була вказана тканина "Кордура", а не "Оксфорд". За його словами, ці дві тканини є поліамідними з поліуретановим покриттям, єдина різниця – технологія плетіння.

"А що цікаво, що тканина в вимозі в Технічній специфікації вказана не "Оксфорд" і не "Кордура", а саме "тканина із поліуретановим покриттям", тобто реально ця підстава, як і попередня, "витягнута із пальця". Ну дуже хотіли в ВЧ3078, щоб перемогли компанії-партнери Гринкевичей — ПВТП "Акрополіс". Але це ще не все, "дружня" Гриневичам компанія ПВТП "Акрополіс" має неправильні документи на цей тендер: згідно з висновком, викладеному ПВТП "Акрополіс" в протоколі №259-Л/24 від 28.03.2024 року, встановлено відповідність "п. 2.7.1 Маркування виробу повинно відповідати вимогам цих ТУ з урахуванням особливостей застосування №13", а в тендері вимагається відповідність ТУ з урахуванням особливостей застосування №15, а не №13, але ВЧ3078 це не дуже хвилює, тому що "дружність та сприятливість" компанії ПВТП "Акрополіс" ще ніхто не скасовував, якщо ви розумієте про що я", — зазначив Митрохін.

За його словами, пропозиція ТОВ "Суперформ" на суму 12 млн 566 тис. грн відхилена. А пропозиція ПВТП "Акрополіс" на суму 13 млн 167 тис. грн була акцептована.

"Гринкевичі в тюрмі, а потоки з ВЧ3078 як ми бачимо ще йдуть. Переплата на ціні етикеток склала 600600 грн", — написав Митрохін.

Раніше "Телеграф" докладно писав про справу Гринкевичей. Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич був одним з найбільших постачальників Міністерства оборони.

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#Закупівлі #Рюкзаки #Нацгвардія