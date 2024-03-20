Екснаречену Гринкевича Соню Морозюк спіймали на брехні про гроші: відео

Соня розповіла не лише про розрив з Гринкевичем, а й про свою творчість

25-річна художниця Соня Морозюк, яка розійшлася з Романом Гринкевичем та потрапила під хвилю хейту, після тривалої паузи вирішила про все відверто розповісти. Соня поспілкувалася з Дмитром Гордоном.

В інтерв’ю Гордону мисткиня поділилася подробицями не лише болісного розриву з колишнім коханим, який замішаний у корупційному скандалі щодо відмивання грошей, а й розповіла про свою творчість. Зокрема під час діалогу дівчина пригадала ціну своєї майстерні та "попалася" на брехні.

Соня Морозюк і Дмитро Гордон

Дмитру Гордону Соня Морозюк повідала, що її майстерня коштувала 4,6 млн грн (121 тисяча доларів). Соня забула, що в інтерв'ю СТБ у грудні 2023 року вона тішилася, що галерею у Києві придбала за 250 тисяч доларів.

"Це все ЗМІ набрехали. Майстерня коштувала 4,6 млн грн (це 121 тисяча доларів). У мене документи є!" — наголосила Соня.

Мисткиня Соня

Додамо, що в 2023 році батька Романа — Ігоря Гринкевича — затримали: він намагався за шалені гроші підкупити одного з керівників ДБР.

Нагадаємо, що після розриву з Романом Гринкевичем Соню Морозюк дотепно висміяли українські блогерки Анастасія Марків та Наталія Чабан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маму Соні Морозюк. Вона підсіла на семінари Арестовича. В перший день повномасштабної війни Ліліанна Семенюта опублікувала неоднозначний пост.