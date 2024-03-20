Екснаречену Гринкевича Соню Морозюк спіймали на брехні про гроші: відео
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Соня розповіла не лише про розрив з Гринкевичем, а й про свою творчість
25-річна художниця Соня Морозюк, яка розійшлася з Романом Гринкевичем та потрапила під хвилю хейту, після тривалої паузи вирішила про все відверто розповісти. Соня поспілкувалася з Дмитром Гордоном.
В інтерв’ю Гордону мисткиня поділилася подробицями не лише болісного розриву з колишнім коханим, який замішаний у корупційному скандалі щодо відмивання грошей, а й розповіла про свою творчість. Зокрема під час діалогу дівчина пригадала ціну своєї майстерні та "попалася" на брехні.
Дмитру Гордону Соня Морозюк повідала, що її майстерня коштувала 4,6 млн грн (121 тисяча доларів). Соня забула, що в інтерв'ю СТБ у грудні 2023 року вона тішилася, що галерею у Києві придбала за 250 тисяч доларів.
"Це все ЗМІ набрехали. Майстерня коштувала 4,6 млн грн (це 121 тисяча доларів). У мене документи є!" — наголосила Соня.
Додамо, що в 2023 році батька Романа — Ігоря Гринкевича — затримали: він намагався за шалені гроші підкупити одного з керівників ДБР.
Нагадаємо, що після розриву з Романом Гринкевичем Соню Морозюк дотепно висміяли українські блогерки Анастасія Марків та Наталія Чабан.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про маму Соні Морозюк. Вона підсіла на семінари Арестовича. В перший день повномасштабної війни Ліліанна Семенюта опублікувала неоднозначний пост.