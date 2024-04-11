"Гринкевичи в тюрьме, а потоки еще идут": в Нацгвардии могут переплатить 600 тысяч "за этикетки"

Аргументы воинской части вызывали вопросы

Национальная гвардия переплатит 600 тысяч за этикетки при покупке рюкзаков. Одна из воинских частей НГУ согласовала предложение на изготовление рюкзаков от компании, предложившей более высокую цену.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец компании по производству рабочей одежды и униформы "МИК" Олег Митрохин. Он объяснил детали дела.

"ВЧ3078 Нацгвардии не нравятся этикетки, на которые нет вывода Санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Вопрос в том, что ВЧ3078 отклоняет участников за непредоставление выводов СЭС на этикетки, даже не ставя условие их предоставления", — отметил Митрохин.

По его словам, в процедуре закупки UA-2024-03-20-000659-a ВЧ3078 установила необходимость предоставления сертификатов качества либо сертификатов соответствия, либо выводов СЭС на все материалы, из которых изготавливается изделие. В то же время Митрохин отметил, что в технических условиях на изготовление боевого индивидуального рюкзака установлены требования к материалам, из которых он изготавливается, среди которых этикеток нет, поскольку из них рюкзак, конечно, не изготавливают.

"Однако своим решением ВЧ3078 отклоняет участника по этому поводу, а по требованию отклоненного участника сообщает, что поскольку этикетка нашивается на изделие, то она (этикетка) является материалом, из которого изготавливается рюкзак – очень интересная позиция, когда не очень "благоприятная" компания выигрывает тендер, если вы понимаете о чем я", — написал он.

Митрохин также сообщил, что второе основание отклонения ООО "Суперформ" за то, что в одном из протоколов соответствия была указана ткань "Кордура", а не "Оксфорд". По его словам, эти две ткани полиамидные с полиуретановым покрытием, единственная разница — технология плетения.

"А что интересно, что ткань в требовании в Технической спецификации указана не "Оксфорд" и не "Кордура", а именно "ткань с полиуретановым покрытием", то есть реально это основание, как и предыдущее, "вытянуто из пальца". Ну очень хотели в ВЧ3078, чтобы победили компании-партнеры Гринкевичей — ПВТП "Акрополис". Но это еще не все, "дружественная" Гриневичам компания ПВТП "Акрополис" имеет неправильные документы на этот тендер: согласно заключению, изложенному ПВТП "Акрополис" в протоколе №259 -Л/24 от 28.03.2024, установлено соответствие "п. 2.7.1 Маркировка изделия должна отвечать требованиям этих ТУ с учетом особенностей применения №13", а в тендере требуется соответствие ТУ с учетом особенностей применения №15, а не №13, но ВЧ3078 это не очень волнует, потому что "дружество и благоприятность" компании ПВТП "Акрополис" еще никто не отменял, если вы понимаете о чем я", — отметил Митрохин.

По его словам, предложение ООО "Суперформ" на сумму 12 млн 566 тыс. грн отклонено, А предложение ПВТП "Акрополис" на сумму 13 млн 167 тыс. грн было одобрено.

"Гринкевичи в тюрьме, а потоки из ВЧ3078, как мы видим, еще идут. Переплата на цене этикеток составила 600600 грн", — написал Митрохин.

Ранее "Телеграф" подробно писал о деле Гринкевичей. Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был одним из самых крупных поставщиков Министерства обороны.